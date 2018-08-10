«Куда смотрел родитель?» – депутат Госдумы об инциденте в детсаду Астрахани

Москва, , 13:27 — REGNUM Каким бы суровым ни был контроль со стороны государства, в обществе всегда найдутся те, кто захочет нарушить установленные нормы, считает депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов (ЛДПР). Об этом он заявил 10 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент в детском саду в Астрахани, воспитателей которого обвинили в применении жестоких методов обращения с детьми.

«Как отец, приведя своего ребенка в детский сад, первый вопрос, которым бы я задался: почему я вижу ещё 10 детей, а кроваток всего пять? Где они у вас спят? — — сказал Старовойтов. — Поэтому первый вопрос каждому родителю, который не понимал, в каких условиях он оставляет своего ребёнка. Безусловно, можно говорить, что детские дошкольные учреждения — это контроль со стороны государства, но каким бы ни был закон, всегда будут те, кто захотел бы его нарушить. Контроль государства есть, есть законодательная база, которая регулирует детские дошкольные учреждения, но нужно всего лишь исполнить закон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани прокуратура через суд добивается закрытия частного детсада, руководство которого находится под следствием.

Обстановка в данном детском дошкольном учреждении стала предметом острой дискуссии после того, как в сети было опубликовано видео, на котором видно, что дети во время тихого часа лежат в кроватях по двое, туго связанные пеленками.

В результате правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних».

Следствие уже установило, что организованный супружеской парой детсад не был укомплектован персоналом, который обещали родителям при заключении договоров.

Кроме того, оказалось, что детсад работает без необходимой лицензии, с нарушениями санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.