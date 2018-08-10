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Защита Дионисия Золотова удовлетворена решением суда

Общество

Мещанский суд Москвы приговорил Золотова к 7,5 года колонии за хищение средств у топ-менеджера Роскосмоса

Москва, 10 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Защита Дионисия Золотова, осуждённого за хищение средств у топ-менеджера Роскосмоса, удовлетворена вынесенным ему приговором. Об этом 10 августа сообщил адвокат Иван Миронов.

«Нам удалось урегулировать все претензии с потерпевшей стороной, что и было учтено судом при вынесении приговора», — приводит слова юриста ТАСС.

Миронов отметил, что он лично удовлетворён вердиктом суда, но вопрос обжалования будет отдельно обсуждаться с его доверителем.

Напомним, накануне Мещанский суд Москвы приговорил Дионисия Золотова к 7,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 14,4 млн рублей за хищение 80 млн рублей у семьи топ-менеджера Роскосмоса Владимира Евдокимова. Подсудимый в ходе процесса признал свою вину.

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