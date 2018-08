Профессор ДГТУ посетила Китай для обмена опытом в легкой промышленности

Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM Профессор филиала Донского государственного технического университета (ДГТУ) в городе Шахты Ирина Черунова посетила производственно-технологический комплекс Shandong Rushan Arts and Crafts Co., Ltd — одного из крупнейших в Ките предприятий швейной промышленности, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

«Подобная встреча позволила определить векторы сотрудничества коллег из Рушана (Китай) и Шахт (Россия) и тематику совместных проектов в сфере развития инноваций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Китае представитель ДГТУ приняла участие в проблемно-ориентированных отраслевых дискуссиях. Основой для активизации сотрудничества кафедры филиала российского вуза с китайскими представителями лёгкой промышленности стало взаимодействие в сфере культуры, науки и бизнеса.