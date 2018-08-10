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Свердловскую Общественную палату может возглавить журналист

Общество

Первое заседание нового состава пройдёт 23 августа

Екатеринбург, 10 августа 2018, 13:00 — REGNUM  Общественную палату Свердловской области нового созыва может возглавить председатель областного творческого Союза журналистов Александр Левин. Об этом пишут местные СМИ.

Первое заседание нового состава состоится 23 августа. Скорее всего, именно на нём и будет принято решение о новом председателе. Наблюдатели полагают, что наибольшие шансы имеет именно Левин.

Впрочем, по мнению наблюдателей, также шансы имеет депутат Екатеринбургской гордумы Александр Косинцев, пишет издание «Новый День». Его депутатские полномочия заканчиваются в сентябре.

Напомним, новый состав областной Общественной палаты был сформирован в июле. Она состоит из 42-х человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественная палата Свердловской области полностью сформирована

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