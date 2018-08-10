Пятница, 10 Августа 2018 года
13:15:07 МСК

Порноактрису из Японии раскритиковали за пионерский галстук

Общество

Актрису фильмов для взрослых обвинили в нарушении закон КНР

Пекин, 10 августа 2018, 12:58 — REGNUM  Представители пионерской организации Китая выразили недовольство поведением японской порноактрисы Соры Аой, которая появилась на благотворительном мероприятии в красном галстуке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

По данным портала, актрису фильмов для взрослых обвинили в нарушении закон КНР о памяти павших героев, а также в «осквернении» пионерского символа.

Отмечается, что благотворительное мероприятие для сбора финансовых средств нуждающимся учащимся из провинции Юньнань организовала Шанхайская компания, представители которой уже принесли извинения за «неподобающий» внешний вид актрисы.

Читайте также: Порноактриса, обвинившая Трампа в сексе с ней, разводится с мужем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Благотворительность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить