Порноактрису из Японии раскритиковали за пионерский галстук

Пекин, , 12:58 — REGNUM Представители пионерской организации Китая выразили недовольство поведением японской порноактрисы Соры Аой, которая появилась на благотворительном мероприятии в красном галстуке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на свои источники.

По данным портала, актрису фильмов для взрослых обвинили в нарушении закон КНР о памяти павших героев, а также в «осквернении» пионерского символа.

Отмечается, что благотворительное мероприятие для сбора финансовых средств нуждающимся учащимся из провинции Юньнань организовала Шанхайская компания, представители которой уже принесли извинения за «неподобающий» внешний вид актрисы.

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