Рособрнадзор лишил лицензии два негосударственных вуза

Москва, , 12:56 — REGNUM Два негосударственных российских вуза лишились лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что отныне на территории России не может осуществлять образовательную деятельность религиозная организация — Евроазиатская богословская семинария Ассоциации христиан веры евангельской «Церковь Божия». Также сообщается, что лицензии на право осуществления образовательной деятельности лишён «Первый московский юридический институт».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Рособрнадзор лишил госаккредитации по ряду направлений «Кисловодский гуманитарно-технический институт», «Волжский университет имени В.Н.Татищева» и «Межрегиональный открытый социальный институт» (Йошкар-Ола).

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