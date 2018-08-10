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В Италии у бывшего депутата изъяли 400 млн евро за связь с мафией

Общество

Правоохранители полагают, что Джузеппе Аканто управлял средствами мафии

Палермо, Италия, 10 августа 2018, 12:24 — REGNUM  Правоохранительные органы Италии изъяли у предпринимателя и бывшего депутата местного совета Палермо Джузеппе Аканто счета и имущество на общую сумму в 400 млн евро, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 10 августа.

В полиции считают, что Аканто управлял активами мафии. Среди изъятой собственности — банковские счета и доли в уставных капиталах предприятий.

Кроме того, Аканто на три года помещен под особый надзор правоохранителей, которые полагают, что он представляет опасность для общества. Четыре года назад по тем же причинам полиция уже изымала у бывшего депутата 800 млн евро.

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Организованная преступность
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