В Оренбурге экс-директор детского центра признана виновной в мошенничестве

Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбурге осуждена бывшая директор Детского эколого-биологического центра. Она признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В 2014—2015 занимая руководящий пост муниципального автономного учреждения дополнительного образования, женщина использовала своё положение. Согласно её указаниям на работу в качестве начальников лагерей, сторожей, заведующих хозяйством принимались родственники и знакомые. При этом все они были фиктивными работниками.

Экс-директор детского центра получала ежемесячно зарплату за фиктивных работников. В общей сложности на её банковскую карту поступило 750 тыс. рублей. Деньги женщина тратила по своему усмотрению.

Суд назначил фигурантке два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В течение этого же времени женщине запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления. Приговор суда в законную силу не вступил.

Добавим, в Оренбуржье в 2018 году отмечен рост числа коррупционных преступлений. Основную массу лиц, привлеченных к уголовной ответственности, составляют руководители коммерческих организаций, государственные и муниципальные служащие невысокого ранга, работники учреждений образования, граждане-взяткодатели. За четыре месяца среди 174 престплений коррупционной направленности зарегистрировано 56 фактов мошенничества.