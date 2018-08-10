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В ЛНР предоставили рабочим льготные путевки для отдыха на Черном море

Общество

Отдых рабочие проведут в Анапе

В ЛНР предоставили рабочим льготные путевки для отдыха на Черном море
Мария Нестерова-Берзина. Трудящимся — здоровый отдых! 1947

Луганск, 10 августа 2018, 12:15 — REGNUM  В 2018 году все работники предприятия «Луганскгаз» из Луганской Народной Республики, подававшие заявки на отдых, поехали на побережье Черного моря в Россию, сообщает 10 августа «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, заявки на отдых на Черном море подали 46 сотрудников предприятия. 100% заявок были удовлетворены. Рабочие отправятся в Анапу в Краснодарском крае для отдыха на море. Отмечается, что в 2018 году «Луганскгаз» уже шесть раз отправил рабочих на отдых, включая текущий. Таком образом, на море побывали уже 230 сотрудников.

Отмечается, что сотрудники оплачивают 30% стоимости путевки за себя и 10% — за детей.

Напомним, ЛНР стала самостоятельным государством в 2014 году, после того как Киев начал проводить русофобскую политику в стране.

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