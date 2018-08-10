В Астрахани после издевательств над детьми закрывают детсад

Астрахань, , 12:09 — REGNUM В Астрахани прокуратура через суд добивается закрытия частного детсада, руководство которого находится под следствием. Как сообщила пресс-служба ведомства, местная жительница направила заявление о жестоких методах обращения с детьми, приложив документальные подтверждения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, частный детский сад оказался в центре скандала после публикации видео, на котором дети во время тихого часа лежат в кроватях по двое, туго связанные пеленками. Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних».

Следователи выяснили, что организованный супружеской парой детсад не был укомплектован персоналом, который обещали родителям при заключении договоров. В итоге сотрудники учреждения банально не справлялись с детьми, поэтому «успокаивали» их своим методом — связывая на время тихого часа.

Прокуратура также установила, что детсад работает без необходимой лицензии, а также нарушает санитарно-эпидемиологическое и противопожарное законодательство.

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