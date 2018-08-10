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У жителя Китая из желудка извлекли 87 гвоздей

Общество

ЧП произошло в городе Чжэнчжоу

Чжэнчжоу, Китай, 10 августа 2018, 11:53 — REGNUM  В китайской провинции Хунань местные врачи спасли жизнь молодому человеку, в желудке и кишечнике которого были обнаружены 87 гвоздей. Об этом сообщает портал Sina.com со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в городе Чжэнчжоу.

По данным портала, хирургам понадобилось около четырех часов, чтобы извлечь из желудка пациента гвозди и канцелярские кнопки.

По предварительным данным, мужчина пытался покончить с собой из-за неразделенной любви.

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