У жителя Китая из желудка извлекли 87 гвоздей

Чжэнчжоу, Китай, , 11:53 — REGNUM В китайской провинции Хунань местные врачи спасли жизнь молодому человеку, в желудке и кишечнике которого были обнаружены 87 гвоздей. Об этом сообщает портал Sina.com со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в городе Чжэнчжоу.

По данным портала, хирургам понадобилось около четырех часов, чтобы извлечь из желудка пациента гвозди и канцелярские кнопки.

По предварительным данным, мужчина пытался покончить с собой из-за неразделенной любви.

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