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На Чукотке снимут клип-гимн ВЭФ с участием местных жителей

Общество

Съёмки видеоролика будут проходить в Анадыре

Анадырь, 10 августа 2018, 11:47 — REGNUM  Видеоклип — гимн Восточного экономического форума, посвящённый Дальневосточному федеральному округу, будет снят в городе Анадыре. В съёмках смогут принять участие местные жители, сообщает 10 августа пресс-служба правительства Чукотки.

«В музыкальном видеоклипе могут принять участие жители Чукотского автономного округа, активисты, молодёжь и просто неравнодушные граждане», — говорится в сообщении.

Уточняется, что съёмка будет проходить 14 августа с 09:30 до 15:00 по местному времени на главной площади Анадыря.

«Задача музыкального клипа — максимально раскрыть красоту нашего края и его людей», — отмечают в пресс-службе.

В связи с этим приветствуется наличие у желающих принять участие в съёмках «национального костюма любого народа, проживающего на территории Российской Федерации». Тем, у кого нет своего костюма, на время съёмки будут предоставлены камлейки.

Напомним, Восточный экономический форум будет проходить во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

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Восточный экономический форум
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