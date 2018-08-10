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Штрафы за нарушения при техосмотре предлагают повысить до 500 тыс. рублей

Общество

Борьба с «серыми» техосмотрами

Штрафы за нарушения при техосмотре предлагают повысить до 500 тыс. рублей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Засада

Москва, 10 августа 2018, 11:45 — REGNUM  Законопроект о штрафах за нарушения при прохождении техсмотра транспортных средств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Прежде всего, уточняется, что «управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении», влечет наложение административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Вводятся санкции для операторов техосмотра. В частности, оформление диагностической карты, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Вместе с тем по ряду нарушений предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей, а также дисквалификация для того, кто проводил техосмотр.

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