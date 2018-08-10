В Перми под снос пошла жилая новостройка

Пермь, , 11:36 — REGNUM В Кировском районе Перми снесли незаконный самострой. От собственника земельного участка, на котором возводилось трёхэтажное здание, потребовали демонтаж, однако требование оказалось проигнорированным. Тогда инициативу проявила городская власть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Самострой демонтирован по ул. Магистральной, 74. Строительство велось с нарушениями законодательства. Кроме того, стройка вышла за пределы земельного участка собственника.

Поскольку стройка захватила часть дворовой территории, то грузовики ездили по детской площадке. Это вызвало волну негодования местных жителей. Когда в мэрию посыпались жалобы от населения на самоуправство, то чиновники пошли в суд.

Суд признал стройку незаконной и подлежащей сносу. Собственника обязали в течение полгода снести часть возведённого дома. Однако требованием осталось не исполненным. Тогда нелегальную постройку снесли за счёт мэрии, но застройщик должен будет вернуть в горбюджет все затраченные на демонтаж средства.

Стоит отметить, что весной 2018 года в Перми начали сносить первый крупный самострой. Сровняли с землёй четырёхэтажное здание, которое планировалось под торговый центр. Строение признано незаконным в 2013 году, в 2014 суд обязал собственника снести объект. Однако и в этом случае требование осталось не исполненным. Снести здание изъявил желание один из пермских бизнесменов. Он намерен взыскать потраченные на демонтаж средства с нерадивого застройщика.

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