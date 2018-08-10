Жители сёл Якутии со странным «затмением»: можно ли есть наши ягоды, рыбу?

Якутск, , 11:54 — REGNUM В Якутии продолжают разбираться в возможных причинах исчезновения солнца днём. Жители арктических сёл республики, в которых произошло странное «затмение», просят как следует разобраться в его причинах и рассказывают о последствиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В республике прошёл круглый стол, на котором в очередной раз вспоминались события 20 июля, когда в нескольких населённых пунктах Верхоянского, Жиганского и Эвено-Бытантайского районов на три часа стемнело днём. Люди считают инцидент очень странным, особенно на фоне последовавшей за ним массовой гибели птиц и не верят, что причиной «затмения» действительно был дым от лесных пожаров.

«В Батагае небо стало багрово-желтым, непонятное удручающее состояние, дышать стало трудно. Хотя запаха как такового не было, — цитирует председателя Совета депутатов Верхоянского района Екатерину Ноговицыну ИА SakhaDay.

«Страх за своё здоровье, за будущее детей порождает в обществе различные догадки о причине происшествия, — поделилась опасениями учитель Кустурской средней школы Эвено-Бытантайского национального района Светлана Черепанова. — Мертвых птичек находили не только в Верхоянском районе, но и в нашем улусе, на территории кустурских сельхозугодий. В районном центре, поселке Саккырыыр (почт.Батагай-Алыта) постиранное белье, повешенное на улице для сушки, стало непригодным для ношения. Никакие средства не помогли удалить эти пятна. Вода в емкостях стала похожа на грязную лужу. Цветы и овощи, посаженные жителями окрасились в желтый цвет».

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Люди жалуются, что цены на рыбу и ягоды, собранные в арктических районах, упали: после странного «затмения» якутяне боятся их покупать.

«Сегодня, мы, простые жители северного улуса, задаемся вопросами причин и следствия происходящего, — рассказала заместитель председателя правления КМНС Жиганского национального района Лилия Атласова. — Что нам делать после так называемого «выключения» солнца? — спрашивают жители Жиганского района, — неужели переезжать из родных мест? Можно ли есть наши ягоды? А рыбу? В северных районах это вопросы сопоставимы с вопросами выживания. Подумайте только, 70% рациона жителей улуса составляет рыба. И вполне понятно, что природная аномалия вызывает большое волнение среди общества. Я лично не думаю, что такое могло случиться из-за лесных пожаров. Обычно дым от лесных пожаров приходит как белый туман, оседает на воду, видимость пропадает, запах горения бывает. То есть, что такое дым от пожаров мы знаем прекрасно. В данной ситуации возникли другие условия. Конечно же, люди боятся экологической катастрофы. Цена на ягоду упала, на рыбу тоже — вдруг опасно потреблять. Сразу возникло множество версий по поводу «выключения» солнца: взрыв бомбы, с космодрома «Северного» ракета выводила метеоспутник? Кроме того, народ обсуждал третью версию, что причиной могли послужить взрывные работы геологов. Может быть, неожиданно для себя они взорвали залежи метана».

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Люди просят детально изучить инцидент со странной пропажей солнца и готовы писать запросы учёным, в Роскосмос, в Минэкологии РФ, министерство промышленности республики и России, министерство здравоохранения. Жители арктических территорий также считают нужным тщательно мониторить состояние своего здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, нормативы формальдегида в озере Байбал-Кюэль в Верхоянском районе Якутии, возле которого после пропажи солнца массово гибли птицы, оказались превышены. Предположительной причиной скопления в озере этого вещества специалисты назвали задымление от лесных пожаров. Причиной пропажи солнца также назывался плотный дым, образовавшийся в атмосфере из-за лесных пожаров, но запаха гари люди не чувствовали

Исследование проб воды и почвы озера, где в конце июля были обнаружены десятки трупов птиц, проводил информационно-аналитический центр экологического мониторинга ведомства. Всего анализировалось 29 показателей качества воды. Концентрация остальных веществ и радиационный фон озера находятся в пределах нормы: аномальных накоплений токсичных элементов не выявлено.