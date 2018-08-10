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Суд решит вопрос об аресте экс-гендиректора НПО им. Лавочкина в августе

Общество

13 августа Бабушкинский суд Москвы пересмотрит вопрос о заключении под стражу С.Лемешевского

Москва, 10 августа 2018, 11:23 — REGNUM  Повторное рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего гендиректора «Научно-производственного объединения» (НПО) им. С.А. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в мошенничестве, отложили на 13 августа 2018 г. Такое решение принял Бабушкинский суд Москвы. Об этом сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

По ее словам, 13 августа Бабушкинский суд Москвы пересмотрит вопрос о заключении под стражу С. Лемешевского по делу о мошенничестве.

Напомним, Лемешевский, обвиняемый в заключении фиктивных контрактов, был арестован в конце июля по решению Бабушкинского суда Москвы до 19 сентября. Позже Мосгорсуд отменил это решение и отправил материалы на новое рассмотрение.

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