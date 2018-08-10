Борьба с серым техосмотром: «еще одна дорогая и бессмысленная программа»

Москва, , 11:22 — REGNUM Предложения ужесточить ответственность за нарушения при проведении техосмотра автомобилей не имеют смысла, потому что не имеет смысла и сама система техосмотра, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 августа, координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Ранее правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о введении административной и уголовной ответственности за нарушение требований при прохождении техосмотров. В частности, вводится видеозапись процедуры техосмотра и ужесточается ответственность за незаконную выдачу диагностических карт и сертификатов.

Для подавляющего большинства автомобилистов техосмотр — это совершенно бессмысленная процедура. Он просто дублирует техобслуживание, который любой автомобиль и так проходит после определенного пробега.

Вместо того, чтобы объединить две эти системы, то есть вносить необходимые данные во время прохождения техобслуживания, некомпетентные люди пытаются заставить нас выполнять бессмысленные вещи.

Любой автомобилист сам заинтересован в техобслуживании своего автомобиля. Но государство ему не верит. Оно настаивает на том, чтобы автомобиль поместили в соседний бокс, где его будут проверять непонятно каким оборудованием, зато под присмотром камер, инспекторов и инспекторов за инспекторами.

Получается, что государство тратит сотни миллиардов рублей на совершенно бессмысленную систему. По-видимому, мы живем в очень богатой стране. Но тогда непонятно, зачем мы повышаем пенсионный возраст.

Если продолжить логику правительства, то нужно повысить пенсионный возраст еще больше, до 70 лет, а то и до 80. И одновременно заставить автомобилистов проходить техосмотр не раз в год, а раз в месяц. Поставить в боксы еще более навороченные камеры, оборудовать каждый бокс лучше, чем студию CNN. Все будут довольны.