Водолазы из Ирана оказались лучшими на конкурсе АрМИ-2018

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Тегеран, , 11:19 — REGNUM Военнослужащие из Ирана одержали победу на конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2018» в рамках Армейских международных игр. Итоги соревнования подвели судьи из Ирана, Венесуэлы, России, Сирии и ЮАР, сообщили в пресс-центре АрМИ.

По итогам соревнований сборная Военно-морских сил Иран оказалась лидером, набрав 7000 баллов. Второе место разделили команды ВМФ России и ВМС Венесуэлы, которые набрали по 3000 баллов. Третьей оказалась сборная Сирии, показавшая результат в 612 баллов.

Соревнования военных водолазов проходили в Иране с 1 по 9 августа. Республика впервые принимала и организовала конкурс в рамках «АрМИ-2018», два предыдущих конкурса проходили в Севастополе.

Пятые Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах на территории семи стран. Команды из 32 государств состязаются в 28 различных конкурсах.

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