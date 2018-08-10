Оскандалившийся депутат Якутии обвинил пилотов: «Плеснули мне водку в лицо»

Якутск, , 11:06 — REGNUM Депутат Госсобрания Якутии, заместитель генерального директора ГУП ЖКХ Юрий Садовников отрицает свою вину в инциденте с пилотами «Полярных авиалиний». Лётчики жаловались, что пьяный народный избранник не дал им спать перед полётом и заставлял вместе употреблять алкоголь. У депутата другая версия: он считает, что это пилоты устроили потасовку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В четыре часа я спал у себя в номере. Пилоты плеснули мне водку в лицо, вытащили в коридор, устроили потасовку. На съемке видно же, что я спал. А пилоты были одетые. Они начали меня провоцировать, говорили, что я почему-то им настроение испортил перед полётом. Я до этого, когда пришел в гостиницу, их предупреждал: не шумите, пожалуйста, у меня утром такси в Магадан. Но они до четырех гуляли, а потом меня подняли», — рассказал Юрий Садовников газете «Якутск Вечерний».

Пилоты рассказывают совсем другую историю.

«В 4 утра, когда мы естественно уже спали, в гостиницу завалился сильно пьяный мужчина. Он тоже там проживал. Поднял экипаж, потребовал пойти на кухню, чтобы с ним выпить. Я сказал, что являюсь командиром воздушного судна, и моему экипажу необходим предполетный отдых. Однако мужчина не успокаивался, начал проявлять агрессию и махать кулаками, — сказал командир воздушного судна Ми-8 АК «Полярные авиалинии» Валерий Тисленко. — То, что он действительно депутат, мы узнали гораздо позже. Я думал, что это какой-то откинувшийся зэк, местный криминальный авторитет по кличке Депутат. Бывают же погоняла Профессор, Доцент, Артист… Никакой ксивы он не предъявлял, фамилию назвать отказывался. Говорил, что мы ничего не докажем. Я успел натянуть брюки, дал команду вести видеозапись. Остальной экипаж пострадал морально. А мне он попал кулаком в челюсть. Потом, видимо, когда прижимал к полу депутата, ударился ногой то ли о мебель, то ли о косяк. Нога тут же распухла. Ночью вызывал скорую, наложили тугую повязку. В понедельник, 6 августа, вышел на больничный. А таких депутатов я бы в Депутатский отправлял. Там им самое место и название подходящее».

Командир Ми-8 также отметил, что когда он вызвал полицию, Юрий Садовников сразу успокоился и лёг в постель. По данным МВД Якутии, проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения депутат отказался. В отношении депутата был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» уже исключила Юрия Садовникова из кандидатов в депутаты Госсобрания на новый созыв. Лидер якутского отделения партии Сахамин Афанасьев считает, что действия депутата дискредитировали партию и нанесли ущерб её политическим интересам. В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии ЯСИА заявили, что Юрий Садовников дискредитировал ведомство, руководство ГУП «ЖКХ Якутии» и работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства в целом.