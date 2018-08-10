Названы популярные неморские курорты для отдыха в сентябре в России

Москва, , 10:54 — REGNUM Десять самых популярных для отдыха в сентябре неморских курортов назвали эксперты сервиса и туризма Tvil.ru.

Так, в рейтинг вошли города Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога в Карелии, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае

Кроме того, для отдыха в сентябре туристы предпочитают Андреаполь в Тверской области, Соль-Илецк в Оренбургской области, село Банное в Башкирии и Санкт-Петербург.

Отмечается, что рейтинг был составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 30 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был составлен рейтинг пяти самых красивых автомаршрутов в России, среди которых — трасса Уфа — Белорецк — Абзаково.

Читайте подробнее: Названы пять самых красивых автомаршрутов в России