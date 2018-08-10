Пятница, 10 Августа 2018 года
11:47:38 МСК

Названы популярные неморские курорты для отдыха в сентябре в России

Общество

Рейтинг был составлен по данным анализа броней жилья туристами

Москва, 10 августа 2018, 10:54 — REGNUM  Десять самых популярных для отдыха в сентябре неморских курортов назвали эксперты сервиса и туризма Tvil.ru.

Так, в рейтинг вошли города Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога в Карелии, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае

Кроме того, для отдыха в сентябре туристы предпочитают Андреаполь в Тверской области, Соль-Илецк в Оренбургской области, село Банное в Башкирии и Санкт-Петербург.

Отмечается, что рейтинг был составлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 по 30 сентября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был составлен рейтинг пяти самых красивых автомаршрутов в России, среди которых — трасса Уфа — Белорецк — Абзаково.

Читайте подробнее: Названы пять самых красивых автомаршрутов в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить