В Пакистане от голода скончались трое младенцев

Исламабад, , 11:03 — REGNUM В пакистанской провинции Синдх за последние 18 часов от недоедания умерли трое детей, сообщает 10 августа Geo TV.

Трагедия произошла в местной больнице. От голода скончались двое новорожденных и один годовалый ребенок.

Напомним, регион Синдх испытывает сложности с продовольствием и медицинским обслуживанием. По данным министерства здравоохранения, здесь ежегодно умирает 1 тыс. 500 детей из-за недоедания, различных инфекций и отсутствия должной медицинской помощи.

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