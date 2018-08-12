От Кремля до «Лужников»: создатели важнейших объектов России

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 12 августа, в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечают День строителя. ИА REGNUM подготовило подборку представителей строительной сферы, которые сыграли важную роль в развитии страны.

Постник Яковлев

Один из самых известных памятников Москвы — храм Василия Блаженного на Красной площади — появился благодаря псковскому зодчему Постнику Яковлеву. Согласно различным летописям, над созданием храма трудились два зодчих — Постник и Барма. Впрочем, некоторые источники утверждают, что это одно и то же лицо. В то же время Постник работал над еще одним не менее важным проектом — южными стенами и башнями Казанского кремля, а также Благовещенским собором в Казани. По близкому сходству с этими строениями артели Постника приписывают также два храма в Успенском монастыре в Свияжске: Успенский собор и Никольскую трапезную церковь.

Андрей Трезин

Итальянец швейцарского происхождения стал первым архитектором Санкт-Петербурга и заложил основы европейской школы в русской архитектуре. По его проектам были заложены Кронштадт и Александро-Невская лавра, начата перестройка Петропавловской крепости в камне, выстроены Летний дворец Петра I в Летнем саду и многие другие здания. Кроме того, по указанию Петра I Трезин составил «образцовые» (типовые) проекты городских жилых домов и пригородных дач.

Андрей Белелюбский

Инженер и учёный в области строительной механики и мостостроения построил более 100 крупных мостов в России. Общая длина мостов, построенных по проектам Белелюбского, превышает 17 км. Его авторству принадлежит и крупнейший в Европе того времени Александровский мост через Волгу у Сызрани, общая длина которого достигает почти 1,5 км. В большинстве из своих проектов Белелюбский использовал конструкцию свободных поперечных балок, которую вскоре стали применять при мостостроении и в других странах.

Алексей Душкин

Советский архитектор и градостроитель Алексей Душкин создал концепцию безоконного подземного пространства и стал фактически создателем нового направления в архитектуре — подземной урбанистики.

Его авторству принадлежит ряд станций московского метрополитена: «Кропоткинская», «Площадь революции», «Автозаводская», «Новослободская» и «Маяковская». Проект последней в 1939 году получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке. В 2009 году среди жителей Москвы провели опрос, согласно которому «Маяковскую» признали самой красивой станцией метро. При этом второй место заняла «Новослободская», а третье — «Площадь революции».

Николай Никитин

Николай Никитин — советский архитектор и учёный в области строительных конструкций. Здание Московского университета, Центральный стадион в Лужниках, монумент «Родина-мать зовёт!» в Волгограде — далеко не полный перечень работ Никитина, получивших признание и за пределами СССР. Большим вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры стало создание высочайшей в то время Останкинской телебашни, построенной также по проекту Никитина.

Сегодня строительный комплекс обеспечивает около 3% ВВП РФ. В этой отрасли занято порядка 7 млн человек. Несмотря на то, что со времен СССР строительный бум в стране немного замедлился, по-прежнему появляется много новых объектов. Локомотивом строительной отрасли является жилищное строительство. Только в 2017 году в России было построено 78,6 млн квадратных метров жилой недвижимости.

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