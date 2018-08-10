Смольный согласовал проект благоустройства Патриаршего подворья в Пушкине

Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Петербурге согласовали проект комплексного благоустройства территории, прилегающей к Патриаршему подворью в Царском селе. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате в Смольном. Документ разработали по поручению губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Речь идет о пространстве, затрагивающем Александровский парк, территории зеленых насаждений общего пользования, участки Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, а также жилую застройку.

Сейчас НИПЦ Генплана работает над единой концепцией благоустройства, которая должна быть выполнена до сентября 2018 года. Предполагается, что будут учтены исторические фотографии из архива КГИОП, на которых зафиксированы скамейки и фонари в неорусском стиле, установленные на территории, окружавшей Федоровский городок в начале XX века.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, управделами президента объявило конкурс почти на 3 млрд рублей на реконструкцию Феодоровского городка под Петербургом. Тендер проводился в закрытом режиме.

Феодоровский городок был основан Николаем II, оригинальное название — Дома для причта и служащих Федоровского Государева собора. Здания возводили с 1913 по 1918 годы в стиле XVII века, известно, что некоторое время там жил поэт Сергей Есенин.

Сейчас городок находится в федеральной собственности, при этом он был передан в пользование Русской православной церкви в 1994 году и является Патриаршим подворьем. В комплекс Феодоровского городка, как правило, включают не только Дома для причта, но и сам Феодоровский собор, Императорский павильон, Ратную палату, казармы Собственного его императорского величества конвоя.

В процессе работ по благоустройству будут реконструированы подъездные дороги, устроены тротоуары, ливневая канализация, дорожки, уличное освещение, там посадят зелень, расчистят пруды, отремонтируют жилые дома, организуют детские площадки и экопарковки.

Эти расходы возьмет на себя петербургский бюджет, они попадают в адресные программы комитетов по развитию транспортной инфраструктуры, по благоустройству, по природопользованию, по энергетике, а также администрации Пушкинского района на 2019 и 2020 годы. Общественное пространство должны создать к 2021 году.