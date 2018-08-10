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Признано законным исключение здания «Зимней вишни» из числа вещдоков

Общество

Потерпевшие требовали признать незаконным постановление, выводящее здание торгового центра из перечня вещественных доказательств

Признано законным исключение здания «Зимней вишни» из числа вещдоков
Иван Шилов © ИА REGNUM
ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, 10 августа 2018, 10:45 — REGNUM  Исключение сгоревшего здания кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» из числа вещественных доказательств по делу о пожаре признано законным. Об этом сообщили в Центральном районном суде столицы Кузбасса.

Отмечается, что судом оставлена без удовлетворения жалоба потерпевших по уголовному делу о пожаре. В суде сообщили, что потерпевшие требовали признать незаконным постановление, выводящее здание торгового центра из перечня вещественных доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Пожарным удалось справиться с огнём лишь к утру 26 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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