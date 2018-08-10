Пакет законопроектов о техосмотре внесен в Госдуму

Москва, , 10:43 — REGNUM Пакет законопроектов, направленный на совершенствование проведения техосмотра, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Если законы найдут поддержку в Госдуме и Совфеде, диагностическую карту будет возможно оформлять в электронном виде.

Также при прохождении техосмотра будет вестись фото‑ и видеофиксация процедуры — чтобы исключить профанацию.

Определяются требования к производственно-технической базе пункта техосмотра.

Кроме того, в правительстве настаивают на усилении административной ответственности всех участников системы техосмотра. Предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации оператора технического осмотра.

Принятие законов поможет избавить от так называемых «серых техосмотров», считают в правительстве.

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