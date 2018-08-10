Улан-Удэ: в реке Селенге растёт уровень воды

Улан-Удэ, , 10:38 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — зафиксировано повышение уровня воды в реке Селенге на 4 см, что составляет плюс 121 см от нуля гидрологического поста при выходе на пойму в 230 см.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 августа, в мэрии Улан-Удэ, уровень воды в Селенге вырос, так как в Юго-Западных районах Бурятии выпали осадки.

На реке Джида зафиксировано повышение воды до плюс 37 см. В Монголии на территории Селенгинского и Орхонского аймаков растут уровни рек Хил и Гиной.

В управлении по информационной политике уточнили, что в ближайшие несколько дней прогнозируется повышение на Селенге до уровня 135 см. Уровень реки Уда не растёт и составляет 145 см.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сильное наводнение пережил Забайкальский край. Большая вода пришла в регион 8 июля. На восстановление сотен затопленных домов, приусадебных участков, десятков разрушенных мостов и более сотни километров дорог Забайкалью понадобится не один год.

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Всё это время жители Бурятии беспокоились, не постигнет ли та же участь их регион. Пока гидрологическая обстановка опасений не вызывает.

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