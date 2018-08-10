На Урале обвиняемый в мошенничестве высокопоставленный пристав уволен

Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM В Екатеринбурге уволен начальник отдела противодействия коррупции свердловского управления ФССП. Поводом для такой меры стало нарушение им антикоррупционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Официальной формулировкой для увольнения стала утрата доверия.

Гражданин был назначен на эту должность в ноябре 2017 года. А перед этим с марта 2014 возглавлял Ленинский райотдел УФССП по Екатеринбургу. По сведениям прокуратуры, он склонял своих подчинённых к коррупционным преступлениям.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвинили в мошенничестве. Однако пока он оставался на своём посту. Теперь этот гражданин официально уволен.