Пятница, 10 Августа 2018 года
11:48:27 МСК

На Урале обвиняемый в мошенничестве высокопоставленный пристав уволен

Общество

Против него расследуют уголовное дело

Екатеринбург, 10 августа 2018, 10:28 — REGNUM  В Екатеринбурге уволен начальник отдела противодействия коррупции свердловского управления ФССП. Поводом для такой меры стало нарушение им антикоррупционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Официальной формулировкой для увольнения стала утрата доверия.

Гражданин был назначен на эту должность в ноябре 2017 года. А перед этим с марта 2014 возглавлял Ленинский райотдел УФССП по Екатеринбургу. По сведениям прокуратуры, он склонял своих подчинённых к коррупционным преступлениям.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Чиновника обвинили в мошенничестве. Однако пока он оставался на своём посту. Теперь этот гражданин официально уволен.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить