Десять женщин покинули Можайскую колонию благодаря закону «день за полтора»

Можайск, Московская область, , 10:10 — REGNUM Десять женщин, которые отбывали наказание в Можайской колонии, вышли на свободу по закону «день за полтора» в Подмосковье. Такое решение принял 9 августа Можайский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по региону.

«18 женщинам (по итогам заседания) был сокращен срок отбывания наказания, — говорится в сообщении ФСИН. — 10 осужденных вышли на свободу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2018 г. в РФ вступил в силу закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии или к двум дням в колонии-поселении.

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