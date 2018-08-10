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Десять женщин покинули Можайскую колонию благодаря закону «день за полтора»

Общество

14 июля 2018 г. в РФ вступил в силу закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии

Можайск, Московская область, 10 августа 2018, 10:10 — REGNUM  Десять женщин, которые отбывали наказание в Можайской колонии, вышли на свободу по закону «день за полтора» в Подмосковье. Такое решение принял 9 августа Можайский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по региону.

«18 женщинам (по итогам заседания) был сокращен срок отбывания наказания, — говорится в сообщении ФСИН. — 10 осужденных вышли на свободу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2018 г. в РФ вступил в силу закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии или к двум дням в колонии-поселении.

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