Пятница, 10 Августа 2018 года
11:49:05 МСК

Ярославские дети-сироты ждут получения квартиры в среднем пять лет

Общество

Денег у государства не хватает

Ярославские дети-сироты ждут получения квартиры в среднем пять лет
Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Ярославль, 10 августа 2018, 10:07 — REGNUM  Дети-сироты в Ярославской области ждут жилья от государства в среднем в течение пяти лет. Об этом говорится в сообщении департамента имущественных и земельных отношений региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на 1 июля 2018 года не обеспечено квартирами 1274 человека. Денег на то, чтобы обеспечить всех, не хватает. Так, за пять последних лет квартиры получили лишь 1104 сироты. Оставшимся приходится жить в детском доме после достижения совершеннолетия или снимать квартиру.

Безответственность родителей обходится бюджету дорого. Так, за последние пять лет на приобретение жилья детям-сиротам из федерального и регионального бюджетов потратили 1 млрд 745 млн рублей.

В 2018—2020 годах планируют потратить еще 1 млрд 205 млн. На эти деньги можно было бы построить пять новых детских садов или две школы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале детей-сирот поселили в непригодном жилье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспечение жильём детей-сирот
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить