Минздрав Якутии поблагодарил селян, которые сами строят себе больницу

Якутск, , 10:09 — REGNUM Больницу, которую жители села Кытыл-Дюра в Якутии строят своими силами и на самостоятельно изысканные средства, министерство здравоохранения республики обещало оснастить оборудованием и мебелью. Ведомство уже объявило соответствующую закупку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Построить себе больницу селян заставила нужда: старое здание сгорело, ездить за медпомощью за 100 км люди не захотели, а денег на строительство нового медучреждения из бюджета республики не выделили. Люди собрались на сход, посчитали, что на возведение больницы потребуется порядка двух миллионов рублей и отправились на гастроли: зарабатывали деньги в других населённых пунктах, давая концерты. Стройматериалами селянам помог депутат, а возводили здание всей деревней. Коробка больницы уже готова, остались отделочные работы.

После того, как эту историю растиражировали СМИ, министерство здравоохранения Якутии заявило о том, что поддерживает активную позицию жителей села Кытыл-Дюра и готово оснастить медучреждение оборудованием и мебелью.

«Министерство здравоохранения Якутии всегда оказывает всестороннюю поддержку народных инициатив по улучшению оказания медицинской помощи. Благодарит активное население за неотъемлемый труд», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ перед тем, как самим взяться за строительство больницы, жители села Кытыл-Дюра писали письма в органы власти и обивали пороги, но поняв, что это не приносит результата, взялись решать свою проблему самостоятельно. Был продан принадлежащий населённому пункту бильярдный стол, организованы гастроли творческого коллектива из деревни, собраны таким образом 200 тыс. рублей, и теперь селяне своими силами возводят здание. Помог людям и депутат Алиш Мамедов — привёз строительные материалы. Он удивляется, что их использовали по назначению, а не растащили.