Чебоксарский завод поставил на «БЕЛАЗ» опытные детали для 45-тонных машин

Чебоксары, , 10:02 — REGNUM Опытную партию отливок картеров согласующей передачи изготовил Чебоксарский завод промышленного литья «Промтрактор-Промлит» для 45-тонных карьерных самосвалов Белорусского автомобильного завода, сообщила пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что опытные детали предназначены автомобилей БЕЛАЗ 7547 и БЕЛАЗ 7548.

«ООО «Промтрактор-Промлит» и ООО «ПК «ЧАЗ» планируют активно развивать наметившееся сотрудничество, в наших планах — освоить еще четыре изделия из линейки автокомпонентов для самосвалов БЕЛАЗ», — пояснил руководитель Дирекции по развитию продаж внешней кооперации ООО «ПК «ЧАЗ» Руслан Мингазов.

По его словам, после механической обработки заготовок замечаний со стороны заказчика не поступало, изделия успешно прошли механическую обработку и были установлены на технику.

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