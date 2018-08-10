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Новый сериал от Netflix «Insatiable» подвергся обвинениям в дискриминации

Общество

История повествует о школьнице, избавившейся от лишнего веса для достижения уверенности в себе

Нью-Йорк, США, 10 августа 2018, 10:11 — REGNUM  Борцы с так называемым бодишеймингом и феминистки обвинили новый сериал от компании Netflix в дискриминации людей с лишним весом, пишет газета Kurier.

Активисты зарегистрировали петицию на Change.org против начала показа подросткового сериала «Insatiable», который запланирован на 10 августа. Сюжет повествует о подростке Патти, над которой смеются одноклассники из-за ее избыточного веса. После летних каникул девушка возвращается постройневшей, уверенной в себе и становится самой популярной в школе.

По мнению критиков сериала, он насаждает стереотипы и опасную идею о том, что для счастья и высокой оценки со стороны окружающих необходимо худеть. Петицию подписали уже 200 тыс. человек.

Бодишейминг — осуждение внешности, далекой от стандартов красоты, чаще всего избыточного веса или чрезмерной худобы. Бодишеймерам противостоят так называемые бодипозитивисты, которые призывают девушек принимать тело таким, какое оно есть, в том числе не заниматься физкультурой для достижения красивой фигуры и не удалять волосы на ногах и под мышками.

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