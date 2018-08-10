Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Суд США приговорил бездомного мужчину, считающего себя женщиной, к 18 годам лишения свободы за убийство, сообщает 10 августа Fox News.

35-летний Пэрис Макконвил признал себя виновным в убийстве приятеля, пригласившего его к себе домой. Первоначально Макконвилу грозило пожизненное заключение, однако учитывая его явку с повинной, суд снизил наказание.

Напомним, люди, относящие себя к представителям другого пола, называют себя трансгендерами. В их стремлении обмануть реальность они получают поддержку со стороны многочисленных правозащитных организаций, а также фондов.

Государства, где не признаются права и проблемы «трансгендеров», обвиняются в нарушении прав человека.

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