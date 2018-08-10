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Число жертв оползней в Индии увеличилось до 26 человек

Общество

Проливные дожди привели к сходу оползней в индийском штате Керала

Кочин, Индия, 10 августа 2018, 09:54 — REGNUM  Число погибших в результате схода оползней в индийском штате Керала, по последним данным, составило 26 человек, передаёт 10 августа Hindustan Times.

К сходу оползней в нескольких районах штата привели сильные дожди, которые обрушились на регион 8 августа и продолжаются до сих пор. Стихия нанесла серьёзный материальный ущерб штату, который, по предварительным оценкам, составил около 800 миллионов рупий.

Накануне правительство штата Керала объявило о введении режима чрезвычайного положениея и запросило помощи федерального правительства и армии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Керале объявлено чрезвычайное положение из-за непрекращающихся дождей

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Оползни, лавины, сели
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