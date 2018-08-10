Адыгея получит помощь на реконструкцию очистных сооружений Майкопа

Майкоп, , 09:38 — REGNUM Адыгея получит федеральную помощь на реконструкцию очистных сооружений столицы республики города Майкопа. Средства будут выделены в рамках подготовки к 100-летию Республики Адыгея, которое будет отмечаться в 2022 году. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, руководитель республики Мурат Кумпилов сообщил 9 августа в ходе «часа регионов», который провело министерство природных ресурсов и экологии России.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Киселев отметил, что в республике есть ряд проблем, которые нуждаются в пристальном внимании руководства региона.

«Это касается эффективной работы очистных сооружений в Майкопе, поселках Яблоновском и Энеме, а также утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). При этом мы не видим серьезных нарушений по обеспечению пожаробезопасности лесного фонда», — сказал Киселев.

Мурат Кумпилов пояснил, что о выделении средств на реконструкцию очистных сооружений Майкопа договоренность уже достигнута, а на приведение в порядок очистных сооружений в поселке Яблоновском привлекут частного инвестора. По поселку Энем для решения аналогичного вопроса планируется привлечь средства, предусмотренные нацпроектом по экологии.

В целом же, рассказал глава республики, Адыгея — экологически благополучный регион, с уникальным природным потенциалом. На территории республики расположено 18 особо охраняемых природных территорий регионального значения, пять территорий включены в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«В республике качественные параметры воздуха соответствуют самым строгим нормативам. Индекс загрязнения ниже единицы. Качество питьевой воды, поставляемой населению, также полностью соответствует предъявляемым нормам», — подчеркнул глава республики.

В рамках нацпроекта по экологии в регионе, рассказал Кумпилов, реализуются мероприятия по полному переходу на новую систему утилизации ТКО. На данный момент уже выбран региональный оператор, с ним заключено соглашение. Объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ ежегодно сокращается более чем на 6%. По итогам 2017 года в два раза выросли налоговые отчисления на добычу полезных ископаемых.

«В республике уделяется пристальное внимание вопросам экологии, сохранению богатейшего природного наследия. Это приоритет нашей деятельности. В качестве примера отмечу одно из последних мероприятий — запуск проекта «Сохраним корни», который нацелен на восстановление самшита колхидского в местах его естественного произрастания», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, что обеспечение экологической безопасности — необходимое условие, которое учитывается в обязательном порядке при строительстве объектов производства и ведении какой-либо хозяйственной деятельности на территории республики.