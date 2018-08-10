Калужанин отделался условным наказанием за издевательства на детьми

Калуга, , 09:37 — REGNUM В Калужской области 40-летний отец двоих малолетних сыновей приговорён судом к одному году лишения свободы за жестокое обращение с детьми. При этом наказание условное. Об этом 10 августа корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Хвастовичского района Калужской области Валентина Ермиленкова.

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Служители Фемиды установили, что мужчина с ноября 2017 года по март 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял своим детям — мальчикам 6 и 10 лет — физическую боль, психические страдания, бил детей, при этом сопровождал свои действия нецензурной бранью.

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«В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением и полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу», — добавила представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа Калужским районный суд лишил родительских прав жителя Ферзиковского района за педофилию. Ранее мужчина уже понёс уголовное наказание за надругательство над родным сыном 9 лет, но при этом родительских прав лишён не был.

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