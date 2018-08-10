Суд во Франции отменил 250 пунктов пользовательского соглашения Twitter

Париж, , 09:28 — REGNUM Французское общество по защите прав потребителей UFC-Que Choisir выиграло судебный процесс против американской компании Twitter, добившись отмены свыше 250 пунктов пользовательского соглашения сервиса, передаёт 20minutes.

По информации издания, суд также обязал компанию выплатить штраф в размере 30 000 евро в качестве компенсации за ущерб коллективным интересам.

UFC-Que Choisir подала иск против Twitter ещё в 2013 году. Защитники прав потребителей обвиняли социальную сеть в нарушении конфиденциальности, отмечая, что разделы сервиса «Политика конфиденциальности», «Условия пользования» и «Правила Twitter» содержат размытые формулировки, а сам текст соглашения между сервисом и пользователем трудно поддаётся пониманию.

В результате суд высшей инстанции в Париже признал недобросовестными и постановил отменить целый ряд положений договора, касающихся доступности данных пользователей, а также правил сбора и использования информации.

В UFC-Que Choisir констатировали, что назначенный штраф будет малоощутимым для интернет-гиганта, тем не менее назвали решение суда «первой и важной победой в решительной борьбе за защиту прав потребителей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом году суд в Германии признал нарушением местного законодательства в сфере использования персональных данных ряд пользовательских настроек в социальной сети Facebook.

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