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На Украине пациенты стали жаловаться, что домашние врачи не выезжают на дом

Общество

Точного перечня симптомов, при которых врач обязан приехать на дом, нет

Киев, 10 августа 2018, 09:27 — REGNUM  Домашние врачи после медицинской реформы отказываются ехать на дом к пациентам, сообщают 10 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, министерство здравоохранения Украины не указало точно, в каких случаях врач обязан выехать на дом к своему пациенту, существует только расплывчатая формулировка, что врач решает сам, «учитывая медицинские показания». В результате некоторые вызовы врачи игнорируют, например, когда у больного высокая температура.

Напомним, по мнению экспертов, медицинская реформа на Украине уничтожает систему бесплатной медицинской помощи. В минздраве Украины эту информацию опровергают и заявляют, что многие услуги остаются в перечне бесплатной медпомощи.

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