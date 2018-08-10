Первокурсники из Перми рассказали, почему они решили идти работать на завод

Пермь, , 09:20 — REGNUM Первокурсники нескольких вузов России приняли решение о целевом обучении для дальнейшей работы на заводе «ОДК-Пермские моторы», сообщает 10 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что по целевым программам будут обучаться 19 студентов аэрокосмического и механико-технологического факультетов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и Московского авиационного института (МАИ, НИУ).

«Работать на заводе — это мужское дело, серьезное и ответственное. Я поступил на аэрокосмический факультет по специальности «Технология машиностроения» и после его окончания надеюсь быть полезным крупнейшему промышленному предприятию края», — объяснил свой выбор Лев Б., у которого дедушка большую часть жизни проработал на предприятии.

Студентка Арина Ш. поступила на механико-технологический факультет ПНИПУ, поскольку физика и математика всегда интересовали ее больше, чем гуманитарные дисциплины. Кроме того, она вела проект «Школьное телевидение», занималась в краевой школе лидеров.

Как пояснила директор по персоналу АО «ОДК-Пермские моторы» Ольга Красавина, предприятию важна стабильная грамотная подготовка профессионалов. Самыми актуальными на предприятии являются специальности, связанные с освоением различных технологий: обработки металлов, сварки, литья. Всего во время приемной кампании на завод поступило порядка 50 заявлений от абитуриентов. Предпочтение при выборе отдавалось детям работников предприятия, поскольку «именно в заводских семьях вырастают ответственные и трудолюбивые молодые люди».