Брачный договор не панацея: при ущемлении прав он оспаривается в суде

Москва, , 09:18 — REGNUM Если брачный договор явно ущемляет право одного из супругов, например: одному супругу все, а второму ничего, то такой договор в суде можно признать недействительным, говорит юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев, комментируя инициативу депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова о бесплатном составлении в ЗАГСах брачных договоров.

Ранее RT сообщало, что депутат направил письмо с инициативой на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетнёвой. Автор обращения считает, что всем молодым парам нужно дать возможность бесплатно составить юридический документ в районных отделениях ЗАГСов накануне свадьбы.

«Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором после прекращения брака. Все зависит от условий брачного договора, если во время брака были указаны в договоре: вопрос по содержанию бывшего супруга, вопросы по долговым обязательствам, вопросы по совместно нажитому имуществу и т. п. — это должно исполняться», — говорит юрист.

Всё определяется индивидуально и обговаривается в браке. Если после расторжения брака один из супругов не согласен с условиями брачного договора, он может его оспорить в судебном порядке.

Практика в российских судах такова, что брачный договор признается ничтожным, если один из супругов поставлен в крайне неблагоприятное положение, уточняет Локтев. В целом количество брачных договоров и так растет: по данным Федеральной Нотариальной палаты, в 2015 году их было заключено 47 тыс., в 2016-м — 72 тыс., в 2017-м — более 100 тыс.

Согласно официальной статистике, в России распадается больше половины браков. В 2017 году было заключено почти 1,05 млн браков, при этом было зарегистрировано 611 тыс. разводов (распалось 58,2% браков). В 2016 году этот показатель был ещё выше: из 986 тыс. браков распалось 608 тыс. (61,7%).