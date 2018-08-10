Образовательный круиз: студенты из Японии прибыли во Владивосток

Владивосток, , 09:03 — REGNUM Исследовательское судно университета Токай «Босэй Мару» из Хоккайдо с 80 японскими студентами и преподавателями на борту прибыло 10 августа во Владивосток, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Цель визита, по информации пресс-службы ДВФУ, — образовательная программа с российскими студентами.

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В рамках образовательного курса иностранные гости побывают в Дальневосточном федеральном университете, познакомятся с русскими традициями и культурой, узнают подробнее о сотрудничестве между Россией и Японией.

Встречали японскую делегацию — традиционно по-русски: народными танцами и песнями, хлебом-солью.

Делегацию на «Босэй Мару» возглавляет президент Токайского университета, почетный доктор ДВФУ Киеси Ямада.

Это уже пятый визит исследовательского судна во Владивосток. В этот раз организаторы решили изменить привычную программу и сделали акцент на совместный образовательный курс.

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Уже в субботу, 11 августа, «Босэй Мару» покинет приморскую столицу — в Японию также отправятся 40 студентов ДВФУ и Сахалинского государственного университета.

Ребят ждут интетерсные лекции о международных отношениях и молодежный форум, по итогам которого они подготовят совместный проект по развитию российско-японских связей. На Хоккайдо стажировка русских студентов пройдёт в Токайском университете.

Кстати 2018 год объявлен перекрестным Годом России в Японии и Японии в России

«Университет Токай — давний друг ДВФУ. И сегодня, мне кажется, мы вышли на новый уровень дружбы и партнерства. Я рассчитываю, что уже в этом году мы откроем представительства наших университетов: представительство ДВФУ в кампусе японского вуза Токио, а представительство университета Токай — здесь, во Владивостоке, — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

По словам ректора Токайского университета Киеси Ямады, образовательный курс проводится в рамках программы министерства образования Японии и он напрямую связан с заявлениями премьер-министра Синдзо Абэ в 2017 году об улучшении двухсторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год объявлен Годом Японии в России и России в Японии. Проводится много различных совместных мероприятий между странами.