В Новой Зеландии откажутся от одноразовых пластиковых пакетов

Веллингтон, , 08:56 — REGNUM Власти Новой Зеландии приняли решение отказаться от использования в стране одноразовых пластиковых пакетов, сообщает 1 News.

По данным телеканала, решение было принято после соответствующей петиции, которую подписали порядка 65 тыс. человек. Отказ от таких пакетов будет осуществляться поэтапно в течение 2019 года.

По словам премьер-министра страны Джасинды Ардерна, запрет связан с тем, что в Новой Зеландии используются «сотни миллионов» пластиковых пакетов, многие из которых загрязняют морскую среду и наносят вред животным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сомалийские боевики из радикальной группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о введение запрета на одноразовые пластиковые пакеты.

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