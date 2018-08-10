Минтруд: К 2020 году Чечня станет регионом с самой высокой рождаемостью

Грозный, , 08:54 — REGNUM Министерство труда РФ сделало прогнозы по рождаемости в России к 2020 году. Из всех федеральных округов самым «плодовитым» по традиции станет Северный Кавказ. А из субъектов этого округа — Чечня. В республике коэффициент рождаемости — число рожденных детей, которое приходится на одну женщину, по расчетам Минтруда, составит через полтора года 2,92.

Выше, чем в этой северокавказской республике, этот показатель ожидается только в Туве — 3,4. Наиболее высокие показатели рождаемости следует ожидать также на Алтае (2,9), в Ненецком автономным округе (2,52) и Бурятии (2,28).

Такие данные приводятся в письме, подписанном министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным, пишут «Известия». По информации издания, суммарные коэффициенты рождаемости для всех российских регионов, которые рассчитали в Минтруде, планируется установить для субъектов в национальном проекте «Демография». Он должен быть реализован согласно майскому указу президента.

Читайте также: Чечня стала единственным субъектом РФ, где отмечен рост рождаемости

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Чечня стала единственным субъектом РФ, который не коснулся спад рождаемости. В течение года в республике родилось 31 355 детей, что на 4,6% больше, чем в 2016 году.