Инновации в школах Югры : электронный кошелёк и антигаджеты

Нижневартовск, Югра, , 08:51 — REGNUM Для повышения качества образовательных услуг в школах Югры внедряются новые технологии. В четырёх учебных учреждениях Нижневартовска будет введён «электронный кошелёк школьника», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Система «электронного кошелька школьника» задумана для того, чтобы ученики не носили с собой наличные деньги. Есть электронная карточка доступа в школу. Она же станет и карточкой, на которую родители смогут зачислять деньги. Их ученики могут потратить в школьном буфете.

«Такое предложение поступило от родителей. Если данное решение понравится всем родителям, новшество будет внедрено повсеместно», — отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Также в Югре планируется разработать антигаджетовую систему, чтобы как только ученики заходили в школу, их планшеты и сотовые работали только на связь с родственниками и экстренными службами.

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