14 человек заразились сибирской язвой в граничащей с РФ китайской провинции

Пекин, , 08:45 — REGNUM В Китае 14 человек заразились кожной формой сибирской язвы. Вспышка заболевания произошла в китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

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По информации регионального комитета по вопросам здравоохранения, 10 человек проходят лечение в Харбине, ещё двое находятся под наблюдением медиков в городе Цзямусы и один человек — в Цзиси. Их состояние врачи оценивают как стабильное. Один из заболевших уже выписался из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, три случая заболевания человека кожной формой сибирской язвы были зафиксированы в начале мая 2018 года на севере центральной части Китая в двух населённых пунктах автономного округа Нинся. Установлено, что заболевшие заразились при контакте с больными домашними животными (коровы и овцы). Местные власти сообщали об одном погибшем и двух госпитализированных, также выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в округе закрыты.

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