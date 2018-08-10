Бывшие сотрудники оренбургского вуза выплатят крупный штраф

Оренбург, , 08:41 — REGNUM В Оренбурге суд признал двух бывших сотрудником госвуза виновными в коррупции. Они выступали посредниками в процессе передачи взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Экс-сотрудникам Оренбургского государственного института менеджмента (ОГИМ) инкриминировали несколько эпизодов посредничества во взяточничестве. Целью взяток были оценки студентам оренбургского госуниверситета (ОГУ) без фактической сдачи экзаменов по учебным дисциплинам. Взятокодателями выступали студенты.

Приговором суда фигурантам уголовного дела назначено наказание в виде штрафа: более 1 млн рублей — каждому. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в 2015 году в Оренбурге началась реорганизация двух вузов. В результате ОГИМ присоединили к ОГУ.

Добавим, что в Оренбургской области отмечен рост коррупционных преступлений — более 18% за первое полугодие 2018 года. Правоохранители отмечают тенденцию увеличения фактов мелкого взяточничества.