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Парижский суд отказал в просьбе освободить богослова Тарика Рамадана

Общество

Защита настаивает на домашнем аресте и залоге в размере 300 тыс. евро

Парижский суд отказал в просьбе освободить богослова Тарика Рамадана
Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

Париж, 10 августа 2018, 08:50 — REGNUM  Следственная палата Парижского апелляционного суда отказала в просьбе освободить богослова Тарика Рамадана, находящегося под стражей с 2 февраля в рамках расследования по делу об изнасиловании, сообщает France 24.

Тарик Рамадан останется в тюрьме. Парижский апелляционный суд не освободит 55-летнего богослова. Тарик Рамадан — популярный и спорный деятель ислама в Европе, находится под стражей в течение шести месяцев за два обвинения в изнасиловании, с которыми он не согласен.

Дочь Тарика Рамадана, Марьям, заявила, что ее отец стал «политическим заключенным».

В последнее время еще две женщины написали заявление против Тарика Рамадана, обвинив его в изнасиловании.

Напомним, Парижский суд отклонил первую просьбу в освобождении Тарика Рамадана в мае 2018 года. Защита подала апелляцию 19 июля и настаивает на освобождении в связи с состоянием здоровья обвиняемого. Он страдает от рассеянного склероза. Защита настаивает на домашнем аресте и залоге в размере 300 тыс. евро.

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