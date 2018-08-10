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Тысячи гектар деревьев высадят в заповеднике Байяндянь на севере Китая

Общество

В общей сложности 13,333 га деревьев будут высажены по обе стороны рек шириной от 100 до 1000 метров

Шицзячжуан, Китай, 10 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Более 13 тыс. гектар деревьев будут посажены на возвышенных районах озера Байяндянь в новом районе «Сюнъань» в провинции Хэбэй до 2025 года, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

Как отмечают местные власти, в общей сложности 13,333 га деревьев будут высажены по обе стороны рек шириной от 100 до 1000 метров, впадающих в озера Байяндянь. Степень озеленения в этих районах составит 90% к 2025 году. Местное бюро сельского хозяйства выпустило более 40 млн икринок креветки в озеро, чтобы покрыть потребности в разведении рыбных ресурсов, а также улучшения экологической ситуации.

Напомним, что экологический заповедник Байяндянь является крупнейшей водной экосистемой на севере Китая. Её защита была усилена в рамках создания в 2017 году нового района «Сюнъань» — особого экономического района, который должен стать точкой роста и экономического развития.

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