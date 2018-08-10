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На Алтае вручили дипломы желающим войти в кадровый Президентский резерв

Общество

В церемонии чествования выпускников приняли участие руководители региона

Барнаул, 10 августа 2018, 08:23 — REGNUM  Выпускниками Президентской программы подготовки управленческих кадров, завершившим в 2018 году обучение по программе «Стратегический менеджмент и управление развитием» в Алтайском государственном университете стали 29 руководителей, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

Церемония вручения дипломов прошла 9 августа с участием врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко и врио заместителя председателя правительства региона Виталия Снесаря.

Президентская программа подразумевает подготовку руководителей и специалистов предприятий, владеющих современными знаниями и навыками, умеющих принимать управленческие решения, применять их на практике и тем самым обеспечивать успех на предприятиях различных отраслей народного хозяйства.

Все они защитили проекты развития предприятий по направлениям: совершенствование структуры управления организацией, совершенствование маркетинговой деятельности, проведение реструктуризации предприятия, привлечение инвестиций на предприятие, использование новых форм сбыта и другие. Многие проекты были отмечены итоговой аттестационной комиссией как инновационные и социально значимые.

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