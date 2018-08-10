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Жители Красноярска пожаловались на нашествие моли

Общество

«Что случилось в этом году? Давно такого не было»

Жители Красноярска пожаловались на нашествие моли
Иллюстрация: @chp.kras, instagram.com
Нашествие моли в Красноярске

Красноярск, 10 августа 2018, 08:22 — REGNUM  Красноярцы бьют тревогу: город переживает нашествие моли.

Горожане делятся фотографиями насекомых в социальных сетях. Например, на фото в группе ДТП/ЧП [Красноярск] в Instagram видно, что моль облепила стену в подъезде.

«В Северном нашествие моли», — подписано фото.

Между тем в комментариях красноярцы пишут, что такая ситуация не только в микрорайоне Северный, но и в других частях города.

«Живу в Ленинском районе — тоже нашествие этой моли тополиной. Что случилось в этом году? Давно такого не было», — комментирует подписчица.

Добавим, также жители Красноярска жалуются на нашествие блох. Как передают «Городские новости», красноярцы связывают этот факт с распространением бродячих кошек возле жилых домов.

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Экологические проблемы Красноярского края
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